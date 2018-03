Terreno de R$ 500 milhões terá hotel de luxo em SP Quem passa pelo quarteirão formado pela Avenida Brigadeiro Faria Lima e pelas Ruas Horácio Lafer, Iguatemi e Aspásia, no Itaim, zona sul de São Paulo, não imagina que os muros pichados que o cercam escondem uma jóia - um terreno de 20 mil metros quadrados, arrematado esta semana por nada menos que R$ 500 milhões pelo fundo inglês de investimentos McCafferty. É o mais caro pedaço de terra já vendido em São Paulo - o preço por m² chegou a R$ 25 mil. No local será erguido um hotel de luxo da rede Four Seasons, o primeiro da marca no País. O hotel ficará logo ao lado das ruínas de uma casa bandeirista do século 18. O espaço será restaurado e anexado ao novo empreendimento, nos mesmos moldes da Casa das Rosas, que fica na Avenida Paulista e tem no quintal um arranha-céu. Sede original do Sítio Itaí (?pedra pequena?, em tupi), que deu nome ao bairro, a casa bandeirista foi tombada, em 1982, pelos órgãos de proteção do patrimônio municipal (Conpresp) e estadual (Condephaat). O então proprietário, o megainvestidor Naji Nahas, foi acusado por entidades de moradores do bairro de tentar se livrar do tombamento e de cortar árvores. A área desmatada é hoje um estacionamento. A identidade do atual dono é controversa. O lote teria sido vendido por um grupo liderado pelo investidor Wafic Said, ligado à família real saudita. Mas pelo menos até 2003 ainda constava como sendo da Bela Vista S/A, empresa de Nahas. Embora já exista aval da Prefeitura para a construção de um imóvel de 80 mil m² no terreno, a planta de um empreendimento que nunca saiu do papel, apresentada há quase uma década, previa só prédios comerciais e um shopping center. Para construir o hotel, os novos donos terão de pedir outra autorização. Mas hoje a única restrição é a necessidade de preservar a casa e 300 metros do seu entorno. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo