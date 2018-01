Anna Angotti & Demian Takahashi: A saladinha de mache, minifolhinhas de manjericão roxo e cebolinha francesa que acompanhava a terrine de foie gras era cheia de frescor, com um gostoso molhinho ácido. O caramelo com flor de sal também tinha sua simpatia - e combinava bem com a terrine, especialmente para dar a ela um pouco de graça. Pena que o que era para ser a estrela do prato veio tão apagadinha: não tinha nem a textura caprichosa nem a alegria gordurosa que se espera do fígado. Blog Alho, Passas e Maçãs: Numa palavra? Untuosa. Em duas? Extremamente untuosa. Em três? Untuosa, untuosa, untuosa. Como uma terrine deve ser. Portanto, em textura, a nota é dez. A bela apresentação - com telha de caramelo, pão tostado, figo e finalização com flor-de-sal - também leva a nota máxima, e com louvor. O único problema é no sabor. Suave demais, tênue demais. E a grande questão é que sabor é a prova dos nove, a conclusão, o arremate, o ápice, o êxtase (sim, em caso de foie, é legalmente permitido falar em "êxtase"). Por isso, o paladar não conseguiu concordar com o que os olhos e o tato celebraram. Braulio Pasmanik: Terrine bem feita e muito saborosa. Acompanhada por uma redução de Coca-Cola que combina muito bem. Não é a minha entrada favorita, talvez até pelo enjôo causado pela enxurrada de foie gras que invadiu os restaurantes de São Paulo, devidamente acompanhada de azeite de tartufo, purê de mandioquinha, atum com gergelim e tantos outros modismos. Louvor para o extraordinário brioche que acompanha o prato. Jacques Trefois: Realmente a habilidade e afinidade do grande chef Jacquin com foie gras não é novidade. Essa terrine é magnífica de apresentação, sabor e consistência. Vem com um figo e umas torradas especialmente gostosas. Grande prato. Janaina Fidalgo: Bem feita, com textura firme, mas cremosa. Daqueles pratos saborosos, mas que, apesar disso, não ficam gravados na memória para a eternidade. Luiz Américo Camargo: Um figo menos doce do que deveria e belas torradas de brioche acompanham esta terrine, bem executada pelo restaurante - com a assinatura inconfundível de Erick Jacquin, expert em foie gras. É curioso ver uma entrada cara, deste porte, sendo confrontada com outras criações mais triviais. Mas o fato é que esta terrine é mesmo para ser dividida por dois ou três. Sua untuosidade é demais para um só. Luiz Horta: Correto, gostoso, não deu para prêmio. Neide Rigo: A terrine tinha textura lisa como manteiga, com consistência de queijo cremoso e sabor indescritível de bom. A redução de Coca-Cola me pareceu acompanhamento exato, porém o figo estava verde e sem gosto. Patrícia Ferraz: Excelente, bem apresentada, servida com tuille doce e um figo fresco acompanhando, mas não deixou lembranças. Roberto Smeraldi: Tem cara de ser a terrine perfeita para quem não gosta muito de foie gras. Não é meu caso, e portanto não me entusiasma, apesar do agradável toque do Armagnac. Faz falta a redondeza suntuosa da gordura do fígado. Silvio Giannini: Infelizmente, para minha surpresa, a terrine que me foi servida não possuía o brilho habitual. Faltou-lhe mais voltagem em sabor, ainda que sua cremosidade continue irrepreensível. Estava tão excessivamente suave que me desapontou. Chegou à mesa temperada com flocos de flor de sal de Gueránde mas sua presença não levantou o conjunto. Não chegou nem mesmo a ameaçar a concorrência. Uma pena, uma vez que considerava esta disputa uma barbada a favor do foie gras.