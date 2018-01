Relevo. Itata também se distancia da paisagem do vale central chileno. As escarpas são íngremes, algumas com inclinações típicas de cenas de escalada. A exposição solar é limitada pelas encostas, o que favorece o ciclo lento e gradual de maturação das uvas.

Solo. O Ph.D. em geologia aplicada a viticultura Pedro Parra explica que o solo local é vulcânico e a melhor situação para vinhos de qualidade ali está nas encostas, como a de Guarilihue, menos fértil e, portanto, melhor para as vinhas.