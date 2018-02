Tesouro destina R$ 40,296 mi a Fundeb de Estados e DF Os Estados e o Distrito Federal receberão um total de R$ 40,296 milhões de recursos do Tesouro Nacional para composição do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). A Portaria com a destinação dos valores está publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, 24, e refere-se ao mês de setembro.