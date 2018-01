Test drive: 101 alimentos que podem salvar sua vida

"Gostei do livro, é interessante. E a receita é leve, sem muitos ingredientes - usei o mínimo de sal possível. Está aprovada", afirma a atriz Tânia Alves, que encerra neste fim de semana a temporada do musical Tieta do Agreste, da obra de Jorge Amado, no Teatro Brigadeiro (Av. Brigadeiro Luís Antônio, 884). "Mas como prefiro alimentos crus, cozinharia o aspargo no vapor e não na água, para conservar melhor as vitaminas", diz a atriz. Veja também: Receita de aspargo com molho de limão e amêndoas 101 alimentos que podem salvar a sua vida David Grotto R$ 59,90 Larousse do Brasil Frutas, grãos, temperos, ovos... O nutricionista David Grotto, fundador e presidente da Nutrition Housecall, nos EUA, apresenta a história, curiosidades, usos e benefícios de 101 alimentos, todos acompanhados de receitas, como peixe assado com batata-doce e cominho e torta de morango. Agradecimento: Blue Tree Hotels e Noah Gastronomia