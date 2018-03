Testador de colchões põe o traseiro no seguro por R$ 3 mi

Um testador de colchões de 54 anos colocou seu traseiro entre os mais valiosos do mundo ao colocá-lo no seguro por um milhão de libras esterlinas, ou cerca de R$ 3,10 milhões de reais. Graham Butterfield, 54, é funcionário da fábrica de colchões Silentnight, na cidade de Barnoldswick, noroeste da Inglaterra. Empregado da empresa há 27 anos, ele se tornou testador no departamento de novos produtos depois que seus chefes perceberam o que disseram ser uma "supersensibilidade" de Butterfield na região das nádegas. Seu trabalho consiste em testar o preenchimento de colchões e avaliar sua maciez e textura. Como uma celebridade "Pode parecer bobagem, mas meu traseiro não é igual ao dos outros", disse Butterfield. "Tenho uma sensibilidade especial na região das nádegas e posso literalmente sentir a diferença de materiais e preenchimentos apenas sentando neles." Segundo a Silentnight, o chefe de Butterfield, Steven Simpson, acha que o investimento no seguro de um milhão de libras "vale cada centavo". A apólice do traseiro do funcionário o coloca lado a lado com algumas celebridades do mundo pop, como as cantoras Jennifer Lopez e Beyoncé Knowles. Outra apólice generosa e notória foi contratada pela ex-supermodel Heidi Klum, que assegurou suas pernas por 2,2 milhões de libras (cerca R$ 6,8 milhões). BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.