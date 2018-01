Teste o Ubuntu sem abrir mão do Windows Uma das novidades da versão 8.04 do Ubuntu, lançada em abril, facilita a vida de quem deseja usar principalmente softwares livres, mas não pode abrir mão do Windows em seu PC. Agora dá para instalar o Ubuntu a partir do Windows e manter os dois sistemas. O recurso é particularmente útil para os fãs de games, como o agente penitenciário Diógenes de Castro. Poucos jogos são desenvolvidos para Linux e, por isso, abandonar o sistema da Microsoft foi inviável. "Mantive o dual-boot (dois sistemas) para não perder meus jogos. Mas faço todo o resto – navegar na internet, escrever textos e ouvir música – pelo Ubuntu", diz. Também pode ser útil manter o Windows para alguma emergência. Lançado em 1985, ele foi o primeiro sistema operacional a se popularizar, o que trouxe uma vantagem competitiva natural. Quanto mais tempo líder de mercado, mais aplicativos desenvolvidos com a linguagem determinada pela Microsoft. Não ter o Windows, então, pode ser arriscado. TUTORIAL É fácil instalar o Ubuntu e, ao mesmo tempo, manter o Windows. O segredo está em um programa que vem junto com o arquivo de instalação do sistema, chamado Wubi. Basta fazer o download no site www.ubuntu.com/getubuntu (são 700 megabytes) e executar o arquivo. Escolha a opção "Instalar Ubuntu" e siga as instruções da tela. Quando terminar, basta reiniciar o computador. Antes de o Windows carregar, um menu aparecerá para o usuário escolher qual sistema quer utilizar. Escolha o Ubuntu. É mínima a possibilidade de o Linux afetar arquivos ou o funcionamento do Windows porque os dois estarão instalados na mesma parte do disco rígido. Também dá para acessar arquivos guardados no Windows pelo Ubuntu sem problemas. Mesmo assim, quem ainda tem medo pode testar o Ubuntu sem instalar, executando direto do CD (veja no texto ao lado).L.P.