Testemunha alega embriaguez de deputado, diz promotor

O promotor informou que deve voltar a conversar com os dois garçons e uma garçonete para ampliar as informações. Em relação à dosagem alcoólica, Guimarães adiantou que existe amostra de sangue no Hemobanco do Hospital Evangélico, onde o deputado ficou internado nos primeiros dias antes de ser transferido para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo. "O Instituto Médico Legal (IML) deve nos dizer se a quantidade é suficiente e se é possível fazer o exame levando-se em conta o período em que foi coletado." Mas Guimarães disse que, mesmo que isso não seja possível, já existem "elementos preliminares que indicam forte embriaguez".

Em relação à velocidade do veículo no momento do acidente, o promotor afirmou que pediu uma perícia técnica, mas que também já possui provas testemunhais de que o deputado estava em alta velocidade. Uma das testemunhas, do carro logo atrás do veículo onde estavam Gilmar Rafael Souza Yared, de 26 anos, e Carlos Murilo de Almeida, de 20 anos, vitimas da colisão, chegou a declarar que o automóvel importado do deputado "decolou".