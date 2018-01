Testemunha auricular da mudança

Nas pistas de dança há espaço para aficionados por música alta, hedonistas e curiosos. Mas a fauna noturna também abriga outras espécies – como os geeks. É o caso de Zegon, apelido do DJ Zé Gonzáles. Além de seu trabalho solo, movimentando canelas em alguns dos clubes mais famosos do continente, ele é metade da dupla NASA, ao lado do produtor Squeak E. Clean. A banda conta com colaboradores de peso, como David Byrne e Kanye West, e está escalada para tocar em São Paulo no próximo sábado, como atração do festival Nokia Trends. Zegon é DJ desde o final dos anos 1980 e de lá para cá assistiu a grandes avanços tecnológicos nas pistas. "Eu sempre fui da turma que tocava com vinis. Colecionei por muitos anos, mesmo quando as pessoas começaram a tocar CDs." Mas com a chegada de novas tecnologias, que facilitaram a vida dentro das cabines, Zegon abriu mão do acervo analógico. Hoje ele toca apenas arquivos digitais, e suas picapes são conectadas a um notebook. O aparelho que ele usa se chama Serato, e é uma interface para que o DJ possa tocar arquivos digitais da mesma forma que o fazia com vinis. No lugar de tramas prensadas, o disco possui um chip que reproduz qualquer música vinda do computador. Ao invés de carregar dezenas de álbuns pesados, basta um desses para reunir um acervo com milhares de arquivos. "Essa tecnologia mudou radicalmente a maneira como um DJ toca. Antigamente, os sets eram limitados, já que era preciso levar cerca de cem discos para a festa. Hoje, você tem acesso a 5 mil faixas de todos os gêneros, o que torna os repertórios mais ecléticos", diz Zegon. Mas ele admite que discotecar ficou muito mais fácil desde que começou sua carreira, tocando hip-hop. "Quase todo mundo tem as mesmas músicas, já que é fácil encontrar tudo para baixar na internet." E não é apenas como DJ que Zegon expõe seu lado geek. Dono de quatro Macs, ele adianta que o show no Nokia Trends seguirá a linha hi-tech. A dupla fará um show audiovisual, sincronizando som e imagem. Além das colaborações musicais, o NASA conta com parceiros de peso no campo visual. É que Squeak é irmão do cineasta Spike Jonze – nome por trás de alguns dos clipes mais famosos de Fatboy Slim, entre outros. "O Spike escreveu o roteiro de alguns dos clipes para nós. Para o show, ele deu idéias e sugeriu referências", diz o DJ. E ainda há gente pensando que para discotecar basta apertar botões.