Testemunhas depõem sobre morte de alemã em PE Começaram hoje os depoimentos das testemunhas do caso do assassinato da turista alemã Jeniffer Marion Nadja Kloker, ocorrido em 16 fevereiro deste ano em São Lourenço da Mata, Pernambuco. Segundo o Tribunal de Justiça (TJ), as nove testemunhas de acusação apresentadas pelo Ministério Público (MP) já começaram os depoimentos. Outras 15 testemunhas de defesa serão ouvidas amanhã. Os três acusados do crime e outros dois envolvidos vão assistir a audiência.