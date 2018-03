Testes antidoping nas empresas crescem 26% em 1 ano O número de testes antidoping realizados nas empresas subiu 26% em um ano, segundo dados do Laboratório de Análises Toxicológicas (LAT) da Universidade de São Paulo (USP). No ano passado, 3.479 funcionários foram submetidos ao exame, contra 2.760 em 2007. A quantidade de empresas que participam do Programa de Prevenção e Controle do Uso de Drogas no Ambiente de Trabalho, coordenado pelo LAT, não se alterou nos últimos dois anos: permanecem as mesmas 300 corporações.