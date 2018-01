Testes comerciais com TV digital começam em abril Os primeiros testes de operação da TV digital no País devem começar em abril, o que garantiria a data de lançamento comercial da tecnologia em dezembro, afirmou no final da quarta-feira o vice-presidente de novos negócios da Samsung no Brasil. Segundo Benjamin Sicsú, que participou de reunião com a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, e os ministros da Cultura, Gilberto Gil, e da Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, o cronograma para lançamento da TV digital no Brasil em 3 de dezembro está mantido, informou a Agência Brasil. "As especificações devem ficar prontas a partir de fevereiro. Os primeiros testes saem a partir de abril", afirmou o executivo, segundo a agência. Ele explicou que o sinal da TV digital chegará inicialmente ao usuário por meio de um adaptador que converterá sinais digitais das emissoras de televisão em sinais analógicos que podem ser utilizados pelos televisores tradicionais. O início das transmissões ocorrerá na região metropolitana de São Paulo. O executivo disse que na próxima segunda-feira deverão ser anunciadas medidas de incentivo para a implantação da TV digital --que permite alta definição de imagem, mobilidade e interatividade-- no país e de apoio ao setor de semicondutores dentro do Plano de Aceleração de Crescimento (PAC) do governo federal, informou a agência. No anúncio do cronograma de implantação da TV digital no país, em outubro passado, o ministro das Comunicações, Hélio Costa, afirmou que o adaptador custará cerca de US$ 40 ao consumidor final e que a tecnologia estará em todas as capitais do país até dezembro de 2009 e em todos os municípios até o final de 2013.