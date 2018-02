Tetracampeão mundial Vettel vai ser pai

A porta-voz do piloto da Red Bull, de 26 anos, confirmou nesta terça-feira que a namorada de longa data do tetracampeão do mundo, Hanna Prater, que raramente frequenta corridas, está esperando seu primeiro filho.

O alemão se juntará a um grupo seleto de atuais pilotos da F1 com filhos, atualmente composto pelo francês Romain Grosjean, o brasileiro Felipe Massa e o venezuelano Pastor Maldonado.

Enquanto alguns no automobilismo têm a visão de que ter filhos pode tornar um piloto menos disposto a correr riscos, algumas evidências sugerem que os rivais de Vettel podem ter mais decepções.

Grosjean se tornou mais rápido este ano com a Lotus, enquanto o compatriota de Vettel Michael Schumacher conquistou cinco de seus sete campeonatos mundiais após o nascimento de seus dois filhos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Reportagem de Alan Baldwin)