Texas Instruments fará chips para celulares que gravam TV A fabricante de componentes Texas Instruments anunciou que mostrará sua tecnologia que permite aos celulares gravar programas de TV. A empresa está competindo nesse segmento com a rival Qualcomm, em um mercado que os analistas dizem ter grande potencial. A Texas, que já faz chips para metade dos celulares do mundo, disse que irá demonstrar a tecnologia em uma feira do setor em Amsterdã. Yoram Solomon, executivo de marketing para TV móvel da Texas, disse que os celulares com o chip Hollywood da companhia serão ideais para gravar e assistir clipes de vídeo de notícias, esportes ou outros programas em trânsito. "Será bom o suficiente para receber as últimas notícias, informes financeiros ou de esportes. Se você quiser assistir a um jogo, provavelmente vai preferir a TV", disse Solomon. A empresa afirma que os primeiros modelos com este chip estarão no mercado já no próximo ano. No entanto, nenhuma operadora de telefonia celular nos EUA anunciou planos de vender telefones com o chip da Texas, que é baseado na tecnologia DVB-H (digital video broadcast-handheld). Concorrência Já a Qualcomm assinou um acordo com a Verizon, que pretende lançar um celular com recurso de gravação de TV já em 2007. Em vez do DVB-H, que não é controlado por uma companhia, a Verizon usará um padrão proprietário da Qualcomm chamada FLO. "A qualidade da transmissão é maior e os canais mudam com mais rapidez, de forma mais intuitiva para o usuário", disse Jeffrey Nelson, porta-voz da Verizon. Contudo, o padrão aberto DVB-H terá o apoio de grandes empresas como Intel, Motorola e Nokia e terá a vantagem de não exigir pagamento de licenças, o que acontece com o padrão proposto pela Qualcomm. Para receber os novos sinais e serviços, no entanto, será necessário adotar novos aparelhos celulares.