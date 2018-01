Thin client multiplica recursos rapidamente A velocidade e capacidade de processamento das novas gerações de computadores superam – e muito – as necessidades da maioria dos usuários. Atividades cotidianas como acessar à internet e editar um documento já eram executados por PCs neandertais como os 486. Para aproveitar a capacidade ociosa das máquinas modernas e poupar energia, a solução é a instalação de thin clients. O dispositivo disponibiliza a capacidade de processamento de um desktop entre múltiplos monitores e teclados e é ideal para escolas ou pequenas empresas. "A virtualização consegue reduzir em até 70% os custos por usuário", diz Stephen Dukker, diretor da NComputing, fabricante que licenciou sua tecnologia de thin client no Brasil para a empresa Ory, no Rio Grande do Sul. A solução custa a partir de R$ 200 por terminal. A ligação do modelo X300 (foto acima) na rede da empresa ou escola permite multiplicar um desktop por sete, sem perda de performance. A Ory está em negociações com o governo brasileiro para incluir a solução de baixo custo e consumo energético já ofertada em outros 70 países no programa de inclusão digital nacional. J.R.