ThinkPad W700ds: já viu um notebook com duas telas?

O último lançamento da Lenovo no Brasil não é para qualquer bico. Seja pelo preço exorbitante – R$ 19.813,44 – ou o peso de quase 4 kg, o notebook ThinkPad W700ds não se destina à maioria dos usuários. A máquina, que merece mais o adjetivo transportável do que portátil, foi desenhada para quem trabalha com dados, desenhos ou imagens em constante comparação. Só assim para justificar carregar a carcaça ampliada, que esconde uma segunda tela de 10.6" atrás da principal, de 17". Mas também, graças às dimensões ampliadas de 41cm x 31cm, não dá para perceber a diferença entre o seu teclado e o de um desktop. PARA QUE DUAS TELAS? Embora outras marcas como Asus, gScreen e Canova tenham protótipos de laptops com duas telas, o W700ds é o primeiro a chegar às prateleiras. As vantagens do uso de dois ou mais displays lado a lado são há muito conhecidas por militares, investidores e profissionais de logística. Há pelo menos cinco anos assistimos a uma aplicação maior em escritórios e residências. Tanto que sistemas operacionais como o Windows Vista e o Mac OS 10 suportam dois monitores conectados a um mesmo computador. Ao somar uma nova tela à primeira o usuário consegue tanto ampliar sua área trabalho – esticando janelas que começam em uma tela e vão até a seguinte – como separar espaços para cada grupo de atividades, usando um dos monitores para o editor de texto ou imagem e o outro para o comunicador instantâneo, a IPTV, o Skype... É bacana, mas você realmente precisa de duas telas? O uso corriqueiro não torna o display auxiliar imprescindível. Especialmente se você faz parte da geração multitarefa, mais do que habituada ao uso de múltiplas abas no navegador e de aplicativos que criam exibições-miniatura das janelas em segundo plano. Outra função exclusiva do W700ds – que também marca a destinação para quem é mestre do design gráfico – é a sua mesa digitalizadora. A superfície permite ajustes finos e a criação de ilustrações em softwares profissionais. A canetinha para as intervenções é ainda guardada em um vão circular especialmente cavado para ela na lateral do notebook. É quase perfeito: ângulos mais amplos às vezes não são plenamente entendidos pela caneta e a mesa digitalizadora. Há ainda uma concorrência por espaço com o trackpad, que foi ligeiramente deslocado à esquerda para garantir o conforto de uso da mesa digitalizadora. Nos testes do Link – primeiro veículo nacional a ter a máquina nas mãos –, a marca alcançada pelo W700ds com o PassMark, para avaliação de performance global da máquina, foi bem alta: 1.167 pontos. Equipado com um processador Intel Core 2 Extreme QX9300 – a linha de quatro núcleos para gamers e usuários que exigem grande resposta de processamento –, o notebook Lenovo consegue ser 1,2 vezes mais veloz do que os computadores com Core 2 Duo, geração anterior de processadores da Intel. Se você é um designer ou precisa de uma máquina robusta para trabalho e tem dinheiro para investir, considere-o como uma opção. Do contrário, há muitas alternativas mais adequadas ao seu paladar. Ficha técnica ThinkPad W700ds Lenovo CONFIGURAÇÃO | Processador Intel Extreme QX9300 2.80 Ghz, placa gráfica Nvidia Quadro FX 3700M, 4GB de RAM e HD de 160 GB. Traz leitor para 7 tipos diferentes de cartão e pode ser configurado para suportar WiMAX. Além da tela principal de 17", há a auxiliar, de 10.6". Também tem uma mesa digitalizadora PREÇO | R$ 19.813,44 WEB | www.lenovo.com/br/pt DESTAQUE | Além da tela principal de 17", há outra de 10.6", que permite a ampliação de 39% da área de trabalho