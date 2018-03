Thomas Monson é o novo presidente da Igreja Mórmon Thomas Monson, de 80 anos, foi nomeado nesta segunda-feira o 16o presidente da Igreja Mórmon. Ele assumirá o comando de uma das religiões mais ricas e com maior crescimento no mundo. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, como a religião é oficialmente conhecida, tem cerca de 13 milhões de fiéis, dos quais mais da metade residem fora dos Estados Unidos, o país de origem dos mórmons. Monson vai substituir Gordon Hinckley, que morreu no dia 27 de janeiro aos 97 anos, depois de liderar a igreja desde 1995. O novo presidente era o segundo na hierarquia da igreja. Durante o seu comando de quase 13 anos, Hinckley superou objetivos de construir novos templos e difundir a religião. Monson afirmou que vai continuar o caminho de seu predecessor. "Não haverá nenhuma mudança abrupta no caminho que temos seguido... Continuaremos com o compromisso daqueles que vieram antes de nós de ensinar o evangelho e promover a cooperação entres as pessoas do mundo", afirmou Monson. Com sede em Salt Lake City (Utah), a religião cresce rapidamente, em todos os sentidos. Há quase uma década, seu patrimônio era estimado em 25 bilhões de dólares, e seus membros incluem pessoas influentes como o candidato à presidência dos EUA, o ex-governador de Massachusetts Mitt Romney. A religião Mórmon foi fundada em 1830, no Estado de Nova York, por Joseph Smith.