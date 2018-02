Tigre mata tratador diante de turistas em zoológico neozelandês

Um raro tigre branco atacou e matou seu tratador nesta quarta-feira em um zoológico da Nova Zelândia diante do olhar horrorizado de um grupo de turistas.

Segundo a polícia local, o tigre agarrou o tratador enquanto ele limpava o cercado onde vivia o animal. Outros funcionários tentaram desvencilhá-lo do tigre, sem sucesso.

O ataque ocorreu no zoológico Zion Wildlife Gardens, na cidade de Whangarei, a cerca de 200 quilômetros de Auckland.

O zoológico, que abriga cerca de 40 tigres e leões raros, foi fechado aos visitantes, e o tigre que atacou o tratador foi sacrificado.

'Dia incrivelmente triste'

Segundo a polícia, o ataque foi testemunhado por um grupo de oito visitantes.

Em um comunicado no site do zoológico, a direção do Zion Wildlife Gardens afirma que este é "um dia incrivelmente triste" para o parque e diz estar prestando apoio à família do funcionário morto e aos demais funcionários, que estariam "devastados".

No início do ano, outro tigre do mesmo zoológico já havia atacado outro tratador, que precisou passar por cirurgias na perna após o ataque.

O Zion Wildlife Gardens é bastante conhecido na Nova Zelândia, por ter sido o cenário de um programa de TV comandado pelo seu fundador, Craig Busch, conhecido como "Lion Man" (Homem-Leão). BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.