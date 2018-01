Tihuana: ‘a proposta deles é sensacional Joguei por cerca de uma hora o game criado por Daniel e Leonardo Monteiro. Ele ainda não está pronto: foi possível tocar "apenas" nove músicas (a dupla planeja gravar cerca de 40 faixas). Mas, já pela versão demo testada, as expectativas em relação a GH Brasil são as melhores. Para começar, a qualidade do áudio está excelente -– o que é uma surpresa, pois a aparelhagem usada pelos irmãos não é profissional. Dá para ouvir bem a voz do cantor, as diferentes guitarras, o baixo e a bateria. Fátima, do Capital Inicial, ficou mais suingada e tem até o efeito de guitarra "talking box", criado com uma lata de leite em pó ligada a um tubo. O preciosismo da dupla é quase imperceptível, mas faz a diferença. Nas músicas lentas, o público até acende isqueiros. O porém fica pela dificuldade do jogo: "fácil" na verdade é "médio", e por aí vai. O Link convidou Egypcio e Léo, vocalista e guitarrista do Tihuana, para tocarem no jogo uma música deles: Tropa de Elite. Eles, que são fãs de Guitar Hero, ficaram impressionados. "Já tinha visto o vídeo de Tropa no YouTube e só percebi que não era a gente tocando no meio da música", brincou Léo. "Ficou mais legal do que se eles usassem nossa versão", elogiou o cantor, que considera o projeto louvável. "Incentiva a música brasileira. A molecada com certeza se interessaria mais em comprar um game com nossas músicas do que o CD." Léo concorda. "O mercado fonográfico tem de se adaptar aos novos tempos. O game é um nicho muito bom para propagar a sua música." Para ele, o ideal seria o jogo ser lançado oficialmente, pois tanto os irmãos como os autores das músicas seriam pagos pelo game. "Mas se tiver só o pirata está bom também. Vou jogar amarradão de qualquer jeito."G.M.