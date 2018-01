TIM amplia serviço de roaming para clientes pré-pagos A TIM anunciou hoje que ampliou a oferta de roaming de voz e dados para seus clientes pré-pagos. Além da Alemanha, o serviço será oferecido também na Itália, San Marino e Vaticano. "Ao viajar para o exterior, os nossos clientes pré-pagos também vão experimentar a sensação de, mesmo fora do País, estar em casa, falando com o mesmo número de celular do Brasil, além da comodidade de acessar serviços como caixa postal e o Centro de Relacionamento com os Clientes", destaca Eduardo Henriques Resende, gerente de Roaming da TIM Brasil. Para habilitar o serviço de roaming internacional, o cliente precisa ter, no mínimo, R$ 50,00 em créditos, não são válidos bônus ou promoções. As chamadas serão tarifadas como as feitas do país visitado para o Brasil. Para realizar recargas no aparelho pré-pago no exterior, o cliente pode acessar o site dos bancos conveniados pela TIM ou comprar créditos por meio da rede de bancos e cartões conveniados à operadora. Para consultar fora do País o seu saldo de créditos, o cliente pode enviar um SMS, como já faz no Brasil. A mensagem originada será cobrada como mensagem enviada do continente visitado para o Brasil.