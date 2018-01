TIM anuncia acordo com o Google e início da sua operação 3G Em uma coletiva para a imprensa ontem a TIM e o Google anunciaram uma parceria que permitirá os clientes da operadora acessarem o conteúdo do YouTube pelo celular através do portal TIM WAP. O serviço já está disponível. O acordo porém não é exclusivo. Os clientes de outras operadoras também podem acessar o famoso site de compartilhamento de vídeos através do celular. Basta digitar o endereço do YouTube Mobile m.youtube.com no navegador de internet do seu aparelho e assistir aos vídeos. Durante a coletiva o presidente da TIM Brasil, Mario César Pereira de Araújo, anunciou que a empresa planeja lançar seu serviço de telefonia móvel de terceira geração (3G) ainda no primeiro trimestre de 2008. Leia a reportagem completa no caderno Economia & Negócios desta quarta-feira no Estado. Em dezembro, o Link fez uma reportagem sobre a chegada da tecnologia 3G ao Brasil. Quais são as suas vantagens? Vale a pena trocar o celular por um 3G? Quais novos serviços estarão disponíveis? Quanto vai custar? As respostas a essas e a muitas outras perguntas você encontra aqui. Questionado sobre o software Android e a Open Headset Alliance, o presidente da Google Brasil, Alexandre Hohagen, disse que não poderia falar nada a respeito mas acrescentou que a sua empresa vai levar para o celular outros serviços e produtos, como o Google Maps www.googlemaps.com, o GMail www.gmail.com, o Picasa www.picasa.com e o Orkut www.orkut.com. A Open Headset Alliance - da qual a TIM faz parte - foi anunciada no começo de novembro pelo Google e pretende levar para os celulares, através do software Android, uma experiência de acesso a internet comparável com a existente nos PCs. Leia mais no Link: Google agora quer invadir seu celular Smartphone: Navegar na internet e ler e-mails não é difícil