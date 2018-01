Tim Cook, da Apple, apresenta nova versão 4G do iPad

O presidente-executivo, Tim Cook, presidindo seu segundo principal lançamento de produto desde o iPhone 4S em 2011, apresentou a muito aguardada terceira versão do tablet, que está disponível para pré-vendas a partir desta quarta-feira e vai estar nas prateleiras das lojas em 16 de março.

O mais novo iPad será capaz de operar em redes de alta-velocidade 4G "LTE" (em inglês, "Long-term evolution network"). Com velocidades aproximadamente dez vezes mais rápidas do que a atual tecnologia 3G, as novas redes serão capazes de acabar com a qualidade de vídeo inconstante dos aparelhos antigos.

Wall Street tem antecipado muitas das características mostradas por Cook nesta quarta-feira, incluindo uma tela de alta definição e uma câmera de melhor qualidade.

As ações da Apple foram negociadas com queda de 0,5 por cento, aos 527,50 dólares. Elas chegaram a 530 dólares, durante toda a apresentação, quando assistiram a Marc Benioff, presidente-executivo da empresa de computação em nuvem Salesforce.com; a Jeremy Stoppelman, presidente-executivo do site de resenhas de negócios Yelp; e ao influente investidor John Doerr, entre outros expoentes do segmento.

Alguns deles têm mantido esperanças por surpresas positivas pela Apple, recordando o último presidente-executivo, Steve Jobs, e seu agora icônico "e mais uma coisa", com relevações ao final da apresentação. Outros disseram que as atualizações e os refinamentos do iPad poderiam levar a tão longe que afastaria uma competição mais dura.

A Apple aposta que aparelhos equipados com tecnologia 4G convencerão os consumidores a pagar mais por vídeos de qualidade "on the go". Isso, por sua vez, impulsionará a receita da Verizon e da AT&T, disseram analistas.

Até agora, compradores têm se mostrado relutantes em gastar dinheiro extra, mesmo por iPads com conexões 3G mais lentas. O modelo mais barato, apenas com conexão Wi-Fi -com acesso muito mais limitado à Internet- é de longe o mais vendido da empresa atualmente.

Uma versão atuaizada do modelo com Wi-Fi - o único remanescente - sai a 499 dólares. O modelo 4G mais caro, com 64 gigabytes de memória, vai custar 829 dólares. Os modelos do iPad anteriores, com 3G, também eram vendidos por algo entre 629 e 829 dólares, sem considerar o modelo equipado apenas com Wi-Fi.

O modleo mais barato da antiga geração iPad2 agora custa 399 dólares.

A companhia está contando com uma boa recepção a seu mais novo tablet para afastar a competição cada vez mais agressiva dos tablets com software Android do Google, com aparelhos rodando software da Microsoft por vir.