TIM espera ganhar com adoção de tecnologia GSM na Vivo O presidente da TIM Participações, Mario Cesar Pereira de Araujo, disse ontem que a escolha da Vivo pela tecnologia GSM irá favorecer os consumidores, pois haverá maior escala de produção de aparelhos e os preços devem cair. O executivo comentou a recente decisão da Vivo, usuária do padrão tecnológico CDMA, e que optou por construir uma rede paralela com a tecnologia GSM (a mesma usada pela TIM) para evitar a fuga de consumidores para outras operadoras. Além disso, ainda segundo Araujo, o cliente terá mais opções de operadora. A operadora também espera ser beneficiada com a captação de clientes GSM que deixarem a rival.