TIM faz acordo de roaming com empresa de cruzeiros Os clientes da operadora TIM de telefonia celular poderão utilizar os seus aparelhos em alto mar, segundo nota divulgada pela empresa. A operadora, que utiliza a tecnologia GSM, assinou contrato com a empresa italiana Costa Crociere, que permite aos clientes brasileiros de planos pós-pagos da operadora usar celulares a bordo de todos os 11 navios daquela empresa. O cliente pode utilizar no mar o mesmo número que usa no Brasil nas rotas entre Brasil e Itália, pelo Caribe e pelo Norte da Europa. A empresa não divulgou as tarifas que serão utilizadas nesta modalidade de serviço. Os serviços de comunicações disponíveis em navios utilizam transmissões por satélite para realizar ligações telefônicas ou permitir transmissões de dados, além de aplicações como o acesso à internet.