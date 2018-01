TIM fecha 2o trimestre com lucro após prejuízo A operadora de telefonia celular TIM Participações encerrou o segundo trimestre com lucro de 34 milhões de reais, revertendo prejuízo de 238,64 milhões de reais sofrido um ano antes. A empresa citou melhora operacional marcada por reduções de custos e aumento de receita por conta de foco em venda de serviços. A TIM, do grupo Telecom Italia, teve receita média por usuário (Arpu, na sigla em inglês) de 34,6 reais, acima dos 30,2 reais registrados no segundo trimestre de 2006 e 0,7 por cento a mais que nos primeiros três meses de 2007. O custo de aquisição de clientes caiu 32,7 por cento (de 168 para 113 reais) na mesma comparação, "refletindo estratégia comercial focada na eficiência dos canais de vendas, na intensificação da venda de SIM Cards e a concentração de esforços nas aquisições do segmento pós-pago", divulgou a operadora em nota ao mercado. A receita líquida total da companhia que opera em todas as regiões do país com rede própria somou 3,059 bilhões de reais, 34,5 por cento acima do obtido nos três meses encerrados em junho de 2006. A companhia teve geração de caixa medida pelo Ebitda (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 743,71 milhões de reais, ante 515,66 milhões de reais um ano antes. A margem Ebitda do segundo trimestre foi de 24,3 por cento, 1,6 ponto percentual superior que os 22,7 por cento registrados um ano antes. A base de clientes da operadora somou ao final do trimestre passado 27,48 milhões de usuários. Desse total, 6 milhões são clientes pós-pagos, que apresentaram taxa de crescimento maior que a de usuários pré-pagos. A companhia aumentou provisão para devedores duvidosos em relação ao segundo trimestre de 2006, de 113,08 milhões um ano antes para 168,4 milhões de reais. O resultado foi divulgado depois do anúncio do balanço da Vivo líder do setor em número de clientes. Para mais informações clique em [ID:nN20397254].'' (Por Alberto Alerigi Jr.)