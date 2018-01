TIM inicia testes de produto que integra TV digital, Netflix e YouTube

O Live Tim Blue Box está sendo testado entre clientes de Rio de Janeiro e São Paulo e deverá ser lançado no segundo semestre. A expectativa é de que o valor do equipamento seja semelhante ao produtos de "media center" vendidos por varejistas, que custam entre 400 e 500 reais. O cliente só pagará pela caixa, não havendo necessidade de assinaturas mensais.

O acesso será feito por meio de um canal do serviço online adaptado à televisão, com mais qualidade de imagem, explicou à Reuters Rogerio Takayanagi, presidente-executivo da TIM Fiber, unidade de negócios da TIM Brasil responsável pelo serviço de Internet fixa.

Já para acessar o Netflix na televisão, o cliente precisará assinar o produto, pois não houve acordo comercial entre as companhias. "É um acordo técnico com YouTube e Netflix. Nossa rede está conectada diretamente com as redes das duas empresas", explicou o executivo.

A expectativa é que outros provedores de conteúdo sejam integrados à plataforma. A previsão da TIM é que sejam comercializadas ao menos 500 mil unidades do Blue Box nos próximos cinco anos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Por Luciana Bruno)