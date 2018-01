TIM investe para reforçar oferta de serviços celulares O presidente da TIM Brasil, Mário César Pereira de Araújo, anunciou ontem que a empresa investirá R$ 700 milhões em sua rede de telefonia móvel este ano. O objetivo é ampliar ainda mais suas fronteiras e reforçar a cobertura de banda larga. Com 21 milhões de aparelhos celulares ativos, a TIM é hoje a segunda maior operadora celular do País, depois da Vivo. "Hoje, 78% dos consumidores das classes A e B têm celulares, porcentual que cai para 60% na classe C e 37% nas classes D e E." Portanto, ressaltou, ainda há espaço para crescimento orgânico. "Mas é necessário também garantir receita, e os serviços têm esse potencial." Hoje, há no País 88 milhões de aparelhos celulares ativos, mas especialistas acreditam que o teto seja de 100 milhões de linhas. Araújo discorda e acha que o segundo aparelho, um para uso pessoal e outro para trabalho, ainda não se disseminou. "Mas é claro que os serviços vão ganhar importância." O presidente da Telecom Italia América Latina, que controla a TIM, Giorgio Della Seta, reforçou esta preocupação. "O importante, agora, é estimular o uso de novos serviços, entrar numa segunda etapa, depois da oferta que fizemos no Brasil da maior cobertura nacional e internacional." Campanha A nova campanha de marketing da TIM, criada pela agência Lew, Lara, vai perseguir essa idéia ao associar a marca ao surfe. O garoto-propaganda é o americano Kelly Slater, sete vezes campeão mundial de surfe - além de namorado da top model brasileira Gisele Bündchen. Hoje, a empresa estréia a primeira etapa da campanha com a qual vai mostrar o novo posicionamento da marca, expresso pelo mote "Use nossa tecnologia para viver melhor".