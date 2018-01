TIM lança BlackBerry Pearl no mercado brasileiro A operadora TIM está lançando no Brasil o BlackBerry Pearl 8100, da canadense Research in Motion, e que incorpora recursos como câmera digital integrada de 1.3 Megapixel e função de tocador de MP3 embutido. Além disso, o aparelho é mais leve que os modelos anteriores (apenas 89 gramas), podendo acessar simultaneamente até 10 contas de e-mails. Além disso, seus 64 MB de memória interna podem ser expandidos com o uso de cartões de memória do tipo Micro-SD. Os clientes que contratarem o serviço BlackBerry da TIM até 31 de maio de 2007 terão ainda um mês gratuito. Após esse período promocional, o pacote mensal para uso ilimitado de e-mails e navegação na web custará R$ 79,90. O aparelho custa a partir de R$ 1.009 no plano TIM Brasil 400. O aparelho também permite visualizar arquivos nos formatos mais utilizados (Word, Excel, Power Point e PDF), além de imagens e fotos (JPG, BMP, GIF, PNG e TIFF). O novo BlackBerry Pearl também tem acesso à Rede TIM EDGE, em mais de 455 cidades brasileiras e 55 países conveniados com a TIM, Bluetooth e todas as funções de um celular, como chamadas de voz, discagem por voz, mensagens de texto e multimídia (SMS e MMS), jogos, calculadora, viva voz e navegação na Internet (sites web e WAP).