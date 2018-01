TIM lança celular que atua como telefone fixo A operadora GSM TIM lançou uma nova modalidade de serviço que permite ao celular atuar como telefone fixo quando o aparelho está na residência. Segundo a empresa, isso permitiria ao usuário economizar nas ligações para telefones fixos. O chamado TIM Casa pode ser contratado por clientes dos planos pós e pré-pagos da empresa. Assim como acontece com os planos de minutos nas ligações para celulares, os planos pós-pagos têm condições mais vantajosas: por uma mensalidade de R$ 29,90 mensais, podem falar até 200 minutos para outros telefones fixos (R$ 0,15 o minuto). Já os usuários de planos pré-pagos pagam uma mensalidade de R$ 19,90 mensais e falam até 100 minutos (R$ 0,19 o minuto). O produto estará disponível em todo o País a partir do dia 24 de setembro. A TIM, contudo, não é a primeira empresa a promover esta unificação de telefone fixo-móvel: desde julho, a Brasil Telecom comercializa o chamado Telefone Único, que segue o mesmo princípio de um celular que opera como um aparelho fixo dentro do ambiente doméstico (veja abaixo link para matéria sobre o Telefone Único).