TIM lança plano de descontos progressivos em telefonia A operadora celular TIM anunciou um novo pacote de serviços de celular para usuários corporativos com o TIM Empresa Mais, um plano pós-pago que não obriga uma cota mínima minutos e oferece tarifa única para todas as chamadas locais feitas a partir do celular, independentemente da quantidade de minutos utilizada. Além disso, o novo pacote prevê descontos progressivos pela utilização dos serviços TIM, que podem chegar a 34% do valor total da fatura. A empresa espera, com a nova oferta, ampliar a participação entre as empresas de pequeno e médio porte, além daquelas que não tem uma média estável de consumo mensal em telefonia. "Nossas pesquisas indicavam uma barreira à adoção do celular em empresas com variação no perfil de uso mensal, principalmente no segmento de pequeno e médio porte. Agora, o cliente paga somente pelos minutos que utilizar a cada mês, o que traz total flexibilidade", diz Marco Lopes, diretor de marketing da TIM.