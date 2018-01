TIM lança serviço de telefonia fixa na próxima semana

A operadora de celulares TIM terá disponível, a partir da próxima semana, um serviço de telefonia fixa em 300 cidades brasileiras. O diretor da TIM para a Região Sul, Guilherme Pimentel, informou nesta quarta-feira, 10, que o novo serviço será divulgado esta semana e "cai como uma luva" no cenário de portabilidade, que permitirá ao usuário transferir seu número de operadora. O TIM fixo terá base em rede móvel, mas será usado como um telefone fixo convencional, podendo ser transferido temporariamente entre endereços da mesma área de registro da telefonia fixa, explicou o diretor. Conforme Pimentel, as tarifas serão "extremamente competitivas". O pacote de 250 minutos do serviço (em ligações fixas locais) será oferecido por R$ 29,90 e não terá custo de assinatura mensal. O produto inclui alguns adicionais como identificador de chamada e caixa postal sem custo extra. Para contratar o serviço, o usuário precisará comprar um aparelho de telefonia fixa com chip, que custa R$ 69,90. Inicialmente, o serviço será lançado com modelos Motorola, e a TIM está negociando com outros fabricantes. O usuário não terá custo até a quarta transferência de endereço. Após este limite, pagará R$ 4,90 a cada vez que desejar transferir a localização de seu serviço. No Brasil, há 18 milhões de domicílios sem telefonia fixa, dos quais 3 milhões gostariam de ter telefone fixo, mas consideram elevado o custo de acesso, citou Pimentel. Ele lembrou que a TIM detém uma licença de telefonia fixa. As informações foram divulgadas pela TIM durante o lançamento do serviço de telefonia móvel de terceira geração (3G), em Porto Alegre (RS). Na capital gaúcha, a cobertura de 3G chega atualmente a 97% da área urbana. A TIM já lançou o 3G nas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Recife, Salvador e Brasília. TIM Fixo está disponível em todos os estados, incluindo as localidades dos primeiros códigos nacionais onde foi iniciada a portabilidade numérica em 1º. de setembro. O serviço será oferecido por meio de um pacote de 250 minutos por R$ 29,90 mensais em ligações locais para números fixos. Por utilizar tecnologia wireless, o TIM Fixo dispensa instalação e não tem taxa de habilitação. "Esse lançamento é mais um passo na competição em um mercado até então dominado pelas poucas concessionárias fixas", afirma Mauro Lopes, diretor de Marketing da empresa. De acordo com ele, será oferecido desconto de 30% nas ligações para qualquer móvel TIM. A TIM foi a terceira operadora a ingressar no Rio Grande do Sul, onde tem cerca de 16% de market share. O resultado obtido no Estado, com crescimento de dois pontos porcentuais de mercado em um ano e meio, deu à TIM a liderança de mercado na Região Sul com cerca de 33%, disse Pimentel. "É claro que, com a portabilidade, quem tem 16% e está lançando um TIM fixo, vai ganhar muito", disse, referindo-se ao lançamento, previsto para semana que vem, do serviço de telefonia fixa. O executivo participou hoje de evento na Federação das Associações Comerciais do Rio Grande do Sul (Federasul), em Porto Alegre.