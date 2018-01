TIM levanta R$1,72 bilhão em oferta primária de ações

Os novos papéis saíram a 8,60 reais, abaixo do fechamento da ação na Bovespa nesta terça-feira, de 8,68 reais.

A companhia ofertou 190.796.858 ações ordinárias, além de um lote adicional de 15 por cento das ações ofertadas, ou 9.461.510 papéis.

O anúncio da oferta, em 15 de setembro, ocorreu depois que a própria TIM negou no início daquele mês que a Telecom Italia, sua controladora, planejava vender "qualquer parcela de sua participação direta na TIM Brasil ou indireta na companhia e nem mesmo trabalha com uma hipótese do gênero".

Isso acabou abrindo espaço no mercado para rumores de que a empresa poderia fazer uma emissão primária de ações.

Newsletter Link Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O início de negociação dos papéis acontece em 6 de outubro.

(Por Sérgio Spagnuolo e Juliana Schincariol)