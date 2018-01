TIM lidera em crescimento no Rio de Janeiro Nos próximos cinco anos, a TIM apresentará o patamar mais expressivo de crescimento em número de usuários na cidade do Rio de Janeiro, entre as quatro operadoras que atuam na área (Vivo, Claro, Oi e TIM). A informação consta de pesquisa feita pela Direkt, empresa de serviços de marketing direto, pertencente ao grupo de mídia RBS e à K2 Participações. A empresa realizou uma pesquisa quantitativa de 1.001 usuários na cidade, entre os dias 6 a 21 de fevereiro deste ano, considerando o período de trocas desde fevereiro de 2005. De acordo com o levantamento, a taxa anual de crescimento em número de usuários da TIM, naquele mercado, gira em torno de 9% este ano - mas será de 21% daqui há cinco anos. Entretanto, o estudo mostra que esse crescimento mais ágil não tirará da Vivo a primeira posição entre as operadoras de telefonia celular na cidade do Rio. Atualmente, a Vivo continua líder em market share no Rio de Janeiro, com 37% de participação do mercado; seguida pela Claro, com 27% de participação; pela Oi, com 19% de market share, e pela TIM, com 15% de participação. Embora o porcentual de crescimento em número de usuários da Vivo não tenha crescido de forma tão expressiva quanto o da TIM, na projeção feita pela Direkt, para os próximos cinco anos (de 21% para 27%), a Vivo deve permanecer líder de mercado na cidade fluminense, com 31% de participação daqui há cinco anos, visto que possui uma base maior de usuários. Entretanto, a agilidade no crescimento da TIM, em número de usuários, será suficiente para abocanhar o segundo lugar da Claro, em participação de mercado na cidade do Rio. Em cinco anos, a Vivo ocupará a primeira posição, seguida pela TIM, com 24% de participação; e da Oi e da Claro, ambas com 22% de participação, de acordo com o levantamento.