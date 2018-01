TIM mandará apuração de votos por SMS A TIM informou em comunicado que os clientes da operadora poderão acompanhar a apuração dos votos no segundo turno da eleição em detalhes, por meio de informes recebidos por mensagens de texto (SMS). "No dia 29 de outubro, a partir do início da contagem dos votos, será possível receber os resultados parciais - tanto do pleito presidencial como dos estaduais - através de mensagens de texto (SMS)", esclareceu a empresa, no comunicado. A TIM informou que outra opção que estará disponível para o usuário da operadora é acompanhar os números por meio do portal TIM WAP. "Os resultados, assim como o noticiário sobre as eleições, fazem parte de um pacote de informações fornecido pelo grupo de comunicação RBS", esclareceu a empresa, no comunicado.