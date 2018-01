TIM permitirá acesso a podcasts no celular A TIM anunciou hoje que os usuários da operadora terão acesso a Podcasts, os programas em áudio gravados em MP3. Segundo a empresa, "clientes TIM com aparelhos compatíveis com truetones podem baixar conteúdos de áudio de programas esportivos e jornalísticos através do site WAP da TIM diretamente para o celular e escutá-los a qualquer momento e em qualquer lugar". De acordo com a empresa, serão disponibilizadas oito categorias: notícias, horóscopo e esotérico, esportes, religião, economia, tecnologia, variedades e facilidades. "Os conteúdos não são tarifados e o cliente pagará somente pela navegação no site TIM WAP, de acordo com o plano contratado. Através do PodCast, o cliente poderá baixar até cinco minutos de conteúdo de áudio, como piadas, trechos de programas, entrevistas e comentários esportivos", informou a operadora.