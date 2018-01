TIM sai de prejuízo para lucro de R$ 60,811 mi no 3º trimestre

A TIM Participações obteve no terceiro trimestre de 2009 lucro líquido de R$ 60,811 milhões, ante prejuízo de R$ 12,053 milhões no mesmo período do ano passado. A receita líquida na mesma comparação caiu 2%, para R$ 3,337 bilhões.

O Ebitda (lucro antes de impostos, depreciação e amortização) foi de R$ 758,782 milhões, o que representa uma queda de 5,0% em relação ao terceiro trimestre de 2008. O resultado financeiro líquido da operadora de telefonia celular ficou negativo em R$ 61,9 milhões no trimestre, uma queda de 59,6% em relação à despesa financeira líquida de R$ 152,9 milhões no 3º trimestre de 2008.

Clientes

A TIM elevou a quantidade de clientes no terceiro trimestre deste ano, mas a receita média gerada por eles apresentou queda em relação ao mesmo período do ano passado. Enquanto o total de clientes da operadora de telefonia celular passou a 39,6 milhões, um crescimento de 12,5% ante o 3ºtri08, com adição líquida de 1,774 milhão de clientes no 3ºtri09, a receita média por usuário caiu 12%, para R$ 26,5 ante R$ 30,1 no 3ºtri08. Esse indicador, mais conhecido no setor como ARPU (do inglês Average Revenue per User) ficou praticamente estável em relação ao segundo trimestre deste ano, quando era de R$ 26,6 (-0,2%).

A média mensal em minutos de tráfego por cliente (indicador MOU) foi de 90 minutos no 3ºtri09, queda de 10,7% na comparação com o 3ºtri08, ou seja 101 minutos, porém representou um avanço ante os 73 minutos do 2ºtri09.

Em relatório de resultados, a companhia destaca a melhora no indicador de inadimplência. As provisões para devedores duvidosos (PDD) alcançaram R$ 99,6 milhões, 30,5% menos que no 3ºtri08. O desempenho veio de ações para melhorar os processos de concessão de crédito e cobrança, segundo o documento.