TIM sobe mais de 13% com notícia sobre acordo de rivais para oferta de compra; Oi dispara 18% As ações da TIM Participações avançavam mais de 13 por cento na Bovespa nesta sexta-feira, após um jornal brasileiro publicar que as rivais Claro, Vivo e Oi fecharam acordo para fazer uma oferta de compra da unidade brasileira da Telecom Italia.