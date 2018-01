TIM tem lucro em linha com expectativa do mercado

A companhia também pode ficar de fora do leilão de frequência 2,5 Ghz para Internet móvel de quarta geração (4G) se os termos do certame não forem interessantes, disse o presidente da companhia, Luca Luciani, a analistas e jornalistas nesta quinta-feira.

A TIM, que chegou no segundo semestre à vice-liderança do mercado de telefonia móvel em número de habilitações, como resultado de sua agressiva estratégia comercial, viu um aperto de sua margem Ebtida, que caiu para 27,8 no quatro trimestre, ante 30,6 por cento um ano antes.

O executivo, contudo, disse que a margem Ebtida da companhia está sob controle, apesar de ter sido diluída pelo aumento da venda de aparelhos.

"A margem está bem controlada apesar do investimento nos aparelhos que estamos acompanhando", afirmou Luciani em teleconferência.

Ele afirmou que a companhia tem reduzido o custo de aquisição de assinantes, ao não apostar no subsídio a aparelhos e ter um baixo nível de inadimplência, o que ajudará a rentabilidade da operadora.

As margens da companhia, disse ele, tendem a crescer à medida que a empresa investe mais em transmissão proprietária de voz e dados. A companhia tem investido bilhões na expansão de sua rede, tanto de forma orgânica como por aquisições -como a compra da AES Atimus em meados do ano passado por 1,6 bilhão de reais.

A companhia deve investir 3 bilhões de reais neste ano, após investir valor aproximado em 2011.

Frente a uma leva de emprsas brasileiras que fizeram captações no exterior, como a rival Oi, a empresa não possui planos no momento para isso, mas que a TIM pode olhar para as opções de captar dívida longa e barata.

"Hoje em dia estamos renovando nossa posição de crédito disponível com o BNDES e a gente acha que estamos bem posicionados com a nossa dívida útil média de 2,5 anos", disse o diretor financeiro, Claudio Zezza.

Após o carnaval, a TIM falará sobre planos estratégicos.

LEILÃO 4G

A operadora ainda avalia participar do de quarta geração de Internet móvel da Agência Nacional de Telecomunicações, mas pode ficar de fora do leilão caso os termos finais do edital não forem atraentes.

"Se as condições não acompanharem o conceito de alocação de recursos e retorno do capital investido, a gente não vai", disse o executivo.

Segundo ele, a companhia trabalha em como colaborar com a consulta pública do edital do leilão, esperado para abril, com o certame programado para maio.

RESULTADOS EM LINHA

A subsidiária da Telecom Italia divulgou um lucro líquido de 405,1 milhões de reais no quarto trimestre, pouco acima da média das previsões do mercado, de 401,5 milhões de reais no período, segundo prévia da Reuters com estimativas de seis analistas.

O resultado, contudo, apresentou queda de 78,5 por cento em comparação ao mesmo trimestre de 2010, quando a companhia teve seu lucro líquido inflado por créditos ficais. No fechado do ano, o lucro chegou a 1,285 bilhões de reais, queda de 41,9 por cento.

A geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) somou 1,305 bilhão de reais no quarto trimestre, alta de 8,7 por cento sobre um ano antes. Na comparação ano a ano, o Ebtida cresceu 10,4 por cento, para 4,628 bilhões de reais em 2011.

A receita líquida total no trimestre foi de 4,688 bilhões de reais, avanço de 19,4 por cento sobre igual trimestre do ano anterior, e acima da previsão de analistas. Em 2011, esse número subiu 18 por cento, para 17,1 bilhões de reais.

(Por Sérgio Spagnuolo)