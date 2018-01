TIM tem novo pacote de voz e dados para pequena e média empresa A operadora GSM TIM anunciou uma nova oferta de telefonia voltada para pequenas e médias empresas. O kit, que custará R$ 114,95 por linha contratada em São Paulo, inclui o smartphone Treo 650 da Palm, três celulares Motorola V172. O pacote com 400 minutos de chamadas locais mensais para qualquer número, e um pacote adicional de 10 MB mensais, para tráfego de dados. O tráfego de dados pode ser usado na transmissão de mensagens de texto e e-mail móvel. Já o serviço Tarifa Zero permite que os quatro celulares TIM contratados pela empresa falem entre si com custo zero, dentro da rede GSM da operadora, que abrange mais de 2300 cidades brasileiras. Os aparelhos serão oferecidos em sistema de comodato, no Plano Nosso Modo (plano Pós-pago para o mercado corporativo).