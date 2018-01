TIM tem segundo prejuízo trimestral consecutivo A operadora de telefonia celular TIM Participações registrou prejuízo líquido de 34,068 milhões de reais entre abril e junho, o segundo resultado trimestral negativo seguido. No mesmo período do ano passado, a operadora havia apurado lucro líquido de 33,98 milhões de reais. Apesar do resultado negativo, o prejuízo da operadora foi menor do que o apurado nos três primeiros meses do ano, de 107,9 milhões de reais. "A recuperação de resultado no segundo trimestre traz um impacto residual e final proveniente do canal televendas e da agressiva promoção de tarifa", afirmou a empresa em comunicado ao mercado. "Todas as medidas corretivas já foram realizadas e não esperamos impactos negativos para os próximos trimestres." A companhia teve geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) de 636,66 milhões de reais, uma queda de 14,4 por cento em relação a um ano antes, mas alta de 18,9 por cento frente ao resultado do primeiro trimestre de 2008. A margem Ebitda ficou em 20,0 por cento, ante 24,3 por cento no segundo trimestre de 2007. A receita líquida da operadora alcançou 3,186 bilhões de reais ao final de junho, um aumento de 4,1 por cento frente ao valor apurado no segundo trimestre do ano passado. A receita média por usuário ficou em 29,8 reais entre abril e junho, ante 34,6 reais um ano antes. A base de clientes da empresa era de 33,84 milhões de clientes ao final do período, um avanço de 23,1 por cento frente ao número do segundo trimestre do ano passado. Em outro comunicado ao mercado, a operadora informou que o diretor-geral da companhia, Francesco Saverio Locati, renunciou ao cargo na quarta-feira. (Reportagem de Renato Andrade)