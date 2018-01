TIM: tráfego Brasil-Alemanha sobe 414% em 25 dias A TIM divulgou nota em que afirma que o tráfego de ligações - realizadas e recebidas - entre Brasil e Alemanha aumentou 414% nos primeiros 25 dias de junho deste ano, comparado a todo mesmo mês de 2005. A operadora ofereceu roaming no país da Copa tanto para clientes de planos pré-pagos como de pós-pagos, em condições promocionais. Segundo a nota da companhia, o pico de chamadas neste período ocorreu no dia 13, data da estréia do Brasil na competição. Além de fazer e receber chamadas na Alemanha, os clientes GSM da TIM também podem enviar e receber SMS e MMS, além de acessar a internet pelo celular. Até 31 de julho, usuários pós-pagos da empresa poderão contratar os pacotes promocionais de minutos para suas viagens ao exterior, pagando R$ 0,99 o minuto - tarifa válida para 160 países, inclusive a Alemanha. O pacote promocional de roaming internacional é oferecido para clientes pessoa física dos planos TIM Brasil - pós-pagos a partir de R$ 60 mensais - e também para o mercado corporativo (todos os planos pós-pagos).