TIM vê crescimento em linhas e fortalecimento de caixa

Na noite de terça-feira, a empresa reportou resultado acima da média das previsões de seis analistas obtidas pela Reuters.

Nesta quarta-feira, a empresa ingressou no Novo Mercado da Bovespa.

"A entrada no Novo Mercado acaba com a especulação de que a empresa não vai ter comprometimento de longo prazo no Brasil", disse o presidente da TIM no Brasil, Luca Luciani, em evento da empresa na sede da BMF&Bovespa.

A TIM foi alvo de especulação, nos últimos anos, de que sua controladora Telecom Italia poderia colocar à venda a operação brasileira por conta de resultados considerados fracos no país.

Mas no último ano a base de clientes móveis da operadora cresceu substancialmente, e em junho a companhia alcançou a Claro no segundo lugar do ranking do setor, com 25,55 por cento de participação de mercado cada, fechando o mês com 55,5 milhões de linhas.

A meta da TIM é chegar a 60 milhões de assinantes até dezembro.

A companhia também espera fortalecer sua posição de caixa até o fim do ano e não pretende emitir dívida, disse o vice-presidente financeiro da companhia, Claudio Zezza.

(Por Sérgio Spagnuolo; Edição de Cesar Bianconi)