TIM venderá celular com músicas do novo CD do Skank A operadora GSM TIM quer promover o uso das funções multimídia de celulares e, para tanto, fornecerá as trilhas musicais do novo CD da banda Skank inclusas na memória do celular Walkman W300i, da Sony Ericsson. O pacote também incluirá duas faixas adicionais e um videoclipe, oferta que é resultado de uma parceria entre a operadora, a fabricante e a gravadora Sony BMG, e que custará R$ 799 no varejo brasileiro. O W300i é um celular GSM Edge, que traz ainda a tecnologia sem fio Bluetooth e câmera VGA integrada. Também apresenta sintonizador de rádio FM embutido.