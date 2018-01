Time Warner pode separar a AOL do grupo este ano A Time Warner Inc. pode separar uma parte de sua divisão de internet, a AOL, do resto do grupo ou fundi-la com outra companhia de internet ainda este ano, um passo que aumentaria o valor da maior companhia de mídia do mundo, disse um analista da UBS nesta sexta-feira. A empresa de comunicações negou e disse não ter planos do tipo. "A AOL não está à venda nem planejamos separar nenhuma parte dela do grupo", disse nesta sexta-feira o porta voz da Time Warner, Ed Adler. "A companhia tem uma excelente estratégia nova e está funcionando bem". O analista Aryeh Bourkoff iniciou cobertura da Time Warner com uma classificação de "compra" para as ações da empresa, avaliando os papéis com preço alvo de US$ 25, nesta sexta-feira. "Acreditamos que as chances por uma completa venda da AOL este ano são altas, enquanto a companhia de Internet tenta virar global", escreveu Bourkoff em um e-mail à Reuters. "A melhor maneira de fazer isso é através de uma parceria ou fusão". Negociação A Time Warner disse no começo de março em uma conferência com investidores que não tinha planos para a AOL e estava confiante de sua atual estratégia renovada para aumentar vendas on-line de anúncios ao oferecer a maioria de seus serviços gratuitamente. "Dick (Parsons, presidente-executivo da Time Warner), eu e a comissão executiva da empresa estamos muito otimistas sobre o que eles vão fazer, o que não nos faz pensar em levar a AOL a qualquer lugar", disse o presidente de operações da Time Warner, Jeffrey Bewkes, em conferência com investidores da Bear Stearns. A TW separou do grupo uma participação de 16% em sua divisão de TV a cabo, Time Warner Cable, em março, e antes havia dito que poderia algum dia considerar a divisão da unidade da AOL para ajudar a adquirir outras companhias. O valor da AOL estimado pela UBS mostra que a unidade está subvalorizada se comparada a rivais de Internet como Google e Yahoo, e vale mais separada do grupo ou junta a outra companhia do que apenas uma parte da Time Warner, disse ele. Potenciais parceiro e compradores incluem a Google, que já possui uma participação de 5%, a Yahoo e a Microsoft. A análise de Bourkoff avalia a unidade me cerca de US$ 17 bilhões. A avaliação implica em um valor de US$ 4 por ação no mercado. Uma potencial venda ou fusão "é um bom catalisador para as ações da TWX em nossa visão", disse Bourkoff.