TimeMachine é uma mão na roda quando o assunto é fazer backup Ainda são poucos os usuários que se preocupam em fazer backups, embora isso seja essencial. Um dos pontos fortes dos Macs é a função Time Machine, que faz backups automáticos. "A TimeMachine já me salvou algumas vezes", conta a médica e blogueira Liliana Pellegrini (liliana.com.br). Para configurá-la é preciso ter uma partição no HD (disco rígido), um HD secundário interno ou conectar um HD externo pela porta USB. Os dispositivos conectados ao Mac e que podem servir para a operação ganham o mesmo ícone verde que identifica a função e está presente no Dock, a barra inferior com atalhos animados para os programas do Mac OS X. Fazer backup na própria máquina é interessante, mas a cópia externa é mais segura. A TimeMachine faz backups a cada hora para as últimas 24h e mantém cópias semanais até o disco estar cheio. Outra vantagem está na hora da encontrar os dados a serem recuperados. Os backups são exibidos em 3D em ordem cronológica e ganham cores diferentes conforme a idade. J.R