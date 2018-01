Tinta bloqueia sinais de telefones celulares A NaturalNano, uma empresa da cidade de Rochester, no estado de Nova York, desenvolveu uma tinta especial que bloqueia os sinais de telefones celulares. A tinta usa partículas de cobre dentro de nanotubos de cerâmica, que podem bloquear ou não os sinais de telefones celulares. A tecnologia no entanto, permite que certos sinais passem pela tinta especial, como freqüências de emergência, desde que selecionados por um dispositivo de filtragem de sinais de rádio. De acordo com a Federal Communications Comission (FCC, órgão que regulamenta as telecomunicações nos EUA), é proibido embaralhar os sinais de redes celulares, mas isso não se aplica a tecnologias que simplesmente impedem os sinais de se propagarem. A tinta especial, diz a empresa, poderia ser usada em locais como salas de cinema e teatros, ou até prisões, no caso brasileiro. Ainda não há previsão para a disponibilidade comercial do novo material.