Tio sai em defesa de J., chamado de drogado pela mãe A afirmação da mãe de J. - cujo depoimento provocou uma reviravolta nas investigações sobre a morte de Eliza Samudio -, de que o jovem é mentiroso e drogado, causou indignação no tio do menor. Responsável por tornar pública a existência de J., o motorista de ônibus de 59 anos afirma que o jovem "fuma maconha de vez em quando e não é drogado". Segundo o tio, o adolescente não teria motivos para inventar tantos detalhes sobre o crime. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.