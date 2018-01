Tipo de uso determina melhor escolha

Decidir se você precisa mais de um netbook ou de um smartphone começa por uma simples questão. No seu dia a dia, o que é mais necessário: produtividade ou conectividade? Você precisa de um aparelho para criar e editar arquivos com facilidade ou de um equipamento que esteja sempre à mão, para se conectar à web de qualquer lugar? A resposta, porém, não é tão clara quanto parece. Pois o netbook serviria como um computador ultraportátil para facilitar a edição de documentos, planilhas ou fazer pleno uso dos recursos da internet, como o e-mail e vídeos, em uma tela ainda menor. E o smartphone, por sua vez, seria mais indicado para quem precisa de comunicação móvel, seja pela internet ou pelo telefone, além de trazer de quebra vários recursos, como câmera fotográfica, rádio, GPS. Para a maior parte das pessoas, produtividade e conectividade são necessidades que andam juntas, seja no mesmo equipamento ou em dois separados. É por isso que netbooks e smartphones ainda são aparelhos bastante distintos que acabam se complementando. Embora tenham pontos em comum, quem usa netbook sabe que ele é mais um PC do que qualquer outra coisa. Ou seja, é usado quando a pessoa realmente precisa estar focada no trabalho. Com o smartphone é diferente. A qualquer momento, ele serve de apoio para consultar informações de um jeito rápido, o que normalmente é a maior necessidade quando alguém está fora do escritório ou de casa, longe de um computador. "O consumidor ainda não compara netbook ao smartphone na hora de comprar um deles. Mas num futuro próximo vai ter essa dúvida, sim. E acredito que o netbook vai se sair pior porque ainda será menos móvel que um smartphone", afirma Marcelo Zenga, diretor de marketing da Palm no Brasil, empresa que começou fabricando computadores de mão e se viu obrigada a entrar no mercado de celulares. Deve-se levar em consideração uma certa parcialidade na opinião de Zeng, pois sua empresa trabalha justamente com smartphones. Entre as empresas ouvidas pelo Link foi difícil alguma citar um dispositivo diferente dos que elas oferecem atualmente. A exceção foi a taiwanesa Asus. O gerente de marketing da companhia no Brasil, Marcel Campo, disse que "o smartphone tem tudo para ser o grande companheiro digital do futuro. Mas a tecnologia ainda precisa evoluir bastante para que possamos aposentar por completo outros dispositivos". É bem verdade hoje o uso complementar dos dois aparelhos é bastante comum. O estudante Danilo Braga, de 20 anos, é um exemplo. Ele estava insatisfeito com apenas o seu N95 até que ganhou um netbook MSI Wind. A performance do aparelho lhe surpreendeu e conquistou, virando seu inseparável companheiro nas aulas da faculdade. Atualmente, ele anda pra cima e pra baixo com um HP Mini 1000. A troca se deu devido a busca por mais portabilidade. Apesar de estar bastante satisfeito com a máquina, ele gostaria de um modelo que tivesse a tela um pouco maior. "O teclado nunca me incomodou, já a tela com o uso prolongado acaba sendo desconfortável", conta Braga que usa o N95 como modem 3G do seu netbook. Netbooks e smartphones podem atender a diferentes necessidades, mas os consumidores já começaram a perceber a semelhança entre os aparelhos e, sua rotina. Paulo Martins Reis, financista em São Paulo, diz que o smartphone resolve 80% das atividades que ele precisa. E não são poucas. Reis usa o celular para guardar dados completos dos clientes, guarda e envia formulários de contratos, além de responder e enviar e-mails. E os outros 20%? Paulo se lembra de uma vez em que o aparelho não resolveu. "Encontrei um cliente em uma loja e tive de usar o computador de lá e pedir para a secretária enviar os contratos por e-mail", conta. Por isso, agora Paulo pensa em substituir o notebook e o smartphone por um HTC Shift, um tipo de netbook com cara de computador de bolso que roda até Windows Vista, tem conexão 3G e conta com até 60 GB de HD. A verdade é que o smartphone continua sendo um canivete suíço, com diversas utilidades. Mas, para trabalhar mesmo, só um aparelho com cara de computador dá conta. Tiago Murakami, de 27 anos, que tem um smartphone e um netbook, diz que o telefone é bom para acessar a internet, usar o GPS e ainda serve como modem 3G para o netbook. Mas, para publicar posts no seu blog, trabalhar em um documento ou assistir ao curso que faz, à distância, só mesmo com o netbook. "Quando não tinha nenhum dos dois, preferi optar pelo smartphone, pois o uso é muito mais intenso e justificaria o investimento. É só tirar ele do bolso e usar. O netbook não tem essa mobilidade. É para usar quando você sabe que sentará em um lugar por um bom período", afirma Tiago. Sincronizar telefone e PC ainda é barreira À medida em que o celular deixa de ser o único aparelho que precisa de conexão em qualquer lugar, as operadoras de telefonia móvel também tendem a expandir seus serviços de acesso à rede para outros equipamentos. Com isso, abre-se um mercado ainda mais novo para elas, não só de oferta de produtos diversos, mas de serviços que possam integrar todas as informações entre os equipamentos. Imagine que você tenha um celular, um netbook conectado à rede 3G e um computador no escritório, também ligado na internet. A solução seria gravar os arquivos em serviços online. É por isso que a próxima guerra da internet será uma correria para oferecer o melhor serviço que integre todos os aparelhos. O Google, por enquanto, está se dando bem com editores de textos online, serviços de agenda, que também têm boas versões para celular.Mas há muitos outros. Apple, Nokia e Blackberry, por exemplo, oferecem serviços na web para sincronizar os dados dos seus celulares na internet, além de ter lojas de aplicativos para os telefones. Mas são serviços que só funcionam nos modelos de cada fabricante. É aí que entram as operadoras. Elas trabalham com uma variedade imensa de modelos e tipos de tecnologias. Por que não desenvolver então um serviço online compatível com todos eles e que ainda converse com netbooks e desktops? Com um serviço melhor, as pessoas vão se sentir tentadas a usar a rede de dados, o que aumentaria a receita das empresas. "A experiência que a pessoa tem com esses aparelhos ainda é diferente. São equipamentos que convivem separados, mas precisam ficar conectados entre si. Certamente vamos caminhar para jogar o jogo", afirma Fiamma Zarife, diretora de serviço de valor agregado da Claro. Segundo ela, a venda de smartphones na operadora cresceu 300% de um ano para cá. De acordo com dados da Vivo, cuja venda de smartphones dobrou no último mês, 63% dos usuários de smartphones não acessavam a web móvel antes de ter o aparelho. Mais da metade (55%) usa a internet todo dia no celular e o consumo de dados aumentou 59%. A pesquisa foi realizada pelo GFK Indicator. COMO É HOJE No caso de smartphones, os telefones vêm com um software para sincronizar agenda e contatos do Outlook. Mas a sincronização fica restrita a dois equipamentos, no caso, um telefone e um computador. Quando você tem a parafernália digital completa, só os serviços na internet dão conta de organizar os documentos, contatos, e-mails entre todos os equipamentos, como o Google Sync, o www.zyb.com, o Zoho e o Google Docs. Entrevista: Corbett Barr, blogueiro nômade Editor do blog FreePursuits, o norte-americano Corbett Barr faz parte da blogosfera 'nômade', que acredita que a tecnologia avança em direção à mobilidade plena. Para provar o que defende, ele manteve o seu site em plena atividade mesmo enquanto viajava por seis meses pelo México, com sua esposa e seu cachorro. Qual o melhor equipamento para o nômade digital? Existe lugar para vários tipos de aparelhos móveis. Netbooks são ótimos para ler e-mails e surfar na web. Smartphones são fantásticos para quem quer se manter conectado. Já eu continuo fã de um laptop equipado. Uso um Macbook, que não considero grande demais para carregar por aí e seus recursos ainda são essencias para mim. Netbooks e smartphones competem pela mesma audiência? A audiência se sobrepõe, mas eles não competem diretamente. Os netbooks brigam muito mais com o mercado de laptops. Se eu tivesse que escolher entre um dos dois, eu pegaria o smartphone, que é mais útil em viagens, quando temos linha para o celular - mas não Wi-Fi. Você acredita que ainda existe demanda por dispositivos baratos para acessar a internet, como os primeiros netbooks? A diferença entre netbooks e laptops esta caindo tanto que boa parte dos usuários já ficaria satisfeita tendo um netbook como seu único computador. Além disso, o preço de netbooks e smartphones é muito semelhante, o que faz com que hoje seja difícil que outros equipamentos surjam e consigam vender de forma significativa. Aparelhos móveis pedem bom senso na hora do uso "No começo era meio estranho, os professores olhavam torto", lembra o estudante Danilo Braga, que havia acabado de ganhar um netbook. "Mas com o tempo, o estranhamento inicial passou, outros colegas da minha sala também aderiram ao netbook e a faculdade se adaptou. Eles liberaram o acesso ao Wi-Fi e aumentaram o seu alcance", garante. Situações como a vivida por Braga tendem a se tornar cada vez mais raras com o passar do tempo. Afinal, com a sua massiva disseminação, os dispositivos móveis não devem causar mais tanto estranhamento. Mesmo assim, quando esse estágio for alcançado, o bom senso na hora do uso vai continuar sendo essencial. Não é raro, vermos pessoas muitas vezes acompanhadas, em bares ou restaurantes, que fazem uso do smartphone e parecem "esquecer" da companhia. Isso, para não falar do seu uso indiscriminado no ambiente de trabalho, muitas vezes inclusive durante reuniões. Pensando nisso, o financista paulista Paulo Martins Reis configurou um modo chamado "Reunião" em seu celular. Assim, o aparelho automaticamente bloqueia o toque em caso de alguma ligação, muda o status nos serviços de mensagens instantâneas, como o MSN, e ainda responde algum e-mail de última hora informando que ele está ocupado. "Entendo que você tem que saber se policiar. É horrível quando alguém fica mexendo no smartphone durante algum encontro ou reunião, parece que a pessoa está jogando videogame. Na minha opinião, é mais pra se mostrar, aparecer", avalia Reis. O "exibicionismo" citado por Reis é comum entre muitos usuários e também deve ser evitado. O negócio é não exagerar na dose e somente fazer uso dos aparelhos em situações como as descritas quando for de fato muito necessário.