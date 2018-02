Tiro mata idoso durante confusão com policiais da UPP Moradores da favela Mandela 2 e policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) de Manguinhos, zona norte, se envolveram em uma confusão por volta das 21h desta quarta-feira, 18, que terminou com a morte de José Joaquim de Santana, de 81 anos. Santana levou um tiro na cabeça quando estava na varanda de casa e morreu no local. Segundo moradores o disparo foi feito pelos policiais.