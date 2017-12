Tiros atingem trem com ministros no Rio de Janeiro Um trem em que viajavam os ministros das Cidades, Márcio Fortes, e da Secretaria Especial de Portos, Pedro Brito, foi alvo de disparos de supostos traficantes, nesta segunda-feira, na zona norte do Rio de Janeiro, depois de a comitiva ter sido alertada por policias a evitar o local. O incidente ocorreu durante viagem inaugural de um trecho ferroviário de cargas revitalizado, que faz percurso até o Porto do Rio. O governador do Rio, Sérgio Cabral, esteve presente à solenidade de inauguração, mas deixou o local de helicóptero e não participou da viagem de trem. "Quando (o trem) passou pelo Jacarezinho, tanto na ida quanto na volta, houve um tiroteio descontrolado em cima da gente", disse à Reuters por telefone um assessor do governo do Estado do Rio, ainda dentro do trem, minutos após os disparos terem ocorrido, nesta manhã. Houve tiros duas vezes na passagem do trem pela favela do Jacarezinho (zona norte), e as autoridades se jogaram no chão para se proteger, confirmou a polícia. "Até os ministros se jogaram no chão. Os tiros foram todos na lataria, não atingiu ninguém, mas foi uma situação apavorante", acrescentou o assessor, que descartou a possibilidade se tratar de balas perdidas. Os dois ministros estavam ao lado do secretário estadual de Transportes do Rio, Julio Lopes, no vagão que fazia a viagem inaugural do ramal ferroviário de cargas até o Porto do Rio. O secretário de Segurança Pública do Estado, José Mariano Beltrame, afirmou após o incidente que a comitiva das autoridades tinha sido recomendada pela polícia a não passar pela área do tiroteio devido ao risco. "Houve uma recomendação à comitiva. Como policiais nós temos que recomendar as devidas cautelas para que essas autoridades transitem em determinadas áreas", disse Beltrame à jornalistas durante conferência de segurança pública realizada esta semana no Rio. "É um absurdo o Estado não poder oferecer o próprio serviço. Não é cabível que um ministro de Estado não possa levar o serviço até aquela comunidade porque ele não pode passar ali que vai ser rechaçado a tiros", acrescentou. Além das autoridades, estavam no trem deputados, jornalistas e funcionários da empresa MRS, responsável pela operação do trecho ferroviário inaugurado. O ministro Márcio Fortes minimizou o incidente e lembrou os investimentos feitos pelo governo federal no Rio de Janeiro. "Eu entro nas comunidades, subo as favelas... foi um momento episódico que aconteceu", disse o ministro a jornalistas após desembarcar. "Por isso, estamos fazendo um investimento maciço no Rio para a melhoria da qualidade de vida das favelas ... de modo que se reverta esse ambiente considerado perigoso. Tem que ser um bairro como outro qualquer", acrescentou. (Reportagem adicional de Rodrigo Viga Gaier)